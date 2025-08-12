Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE BİLGİLERİ

Ankara’daki elektrik kesintisi durumu hakkında araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgiye göre, 13 Ağustos günü Ankara’nın çeşitli bölgelerinde değişik sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. Kesintilerin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler hakkında bilgi vermek amacıyla detaylar haberimizde yer alıyor.

ARIZA BİLGİLERİ VE ÇALIŞMALAR

Ankara’daki elektrik kesintileri ile ilgili olarak Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamada şu bilgileri paylaşıyor:

“Doğuş, Ballibaba Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

Bu açıklama aynı zamanda şu bölgeleri de kapsıyor:

“Doğuş, Bağlar Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Doğuş, Şehit Macit Ağca Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza vardır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

Aynı zamanda “Doğuş, Başçavuş Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir. Kesinti nedeni: şebeke arızası” bilgileri de yer alıyor.

KESİNTİ YAŞANACAK DİĞER SOKAKLAR

“Doğuş, Bağlayan Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Göktürk, Bağlayan Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Göktürk, 115 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Göktürk, Yağcıoğlu Fehmi Efe Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza vardır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Göktürk, Seyran Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: şebeke arızası.”

“Göktürk, Bağlar Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor.”