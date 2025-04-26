Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) gelen bilgilere göre 26 Nisan’da Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. Bu durum, vatandaşların enerji hizmetlerine erişimini etkileyecek. Ankara’daki elektrik kesintileri ve yaşanacak ilçeler hakkında detaylı bilgi verilecek.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BÖLGELER

Ankara’daki elektrik kesintileri, şebeke arızaları sebebiyle meydana geliyor. Örneğin, “Yukarı Bahçelievler, Şehit Mehmet Aras Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Bunun yanı sıra Çavuşlu bölgesinde de bir arıza var. “Çavuşlu, Çavuşlu Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. Enerjinin 26.04.2025 00:35’te verilmesi planlanmaktadır.” Ayrıca, Huzur Mahallesi’ndeki 1152 sokakta da benzer bir durum söz konusu: “Huzur, 1152 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” Diğer bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanıyor. Örneğin, Eti, Tok Sokak ve Eti, Ali Suavi Sokak bölgelerinde de arızalar bildirildi.

VATANDAŞLARA DUYURU

Bu elektrik kesintileri, anlık arıza çalışmalarının sonucunda ortaya çıkıyor. Kesintilerin nedeni olan sorunların çözümü için ekipler çalışmalara devam ediyor. “Veriler değişiklik gösterebilir” ifadesiyle de belirtiliyor ki, yaşanan arızaların süresinde değişiklik olabiliyor. Dolayısıyla, bölge sakinlerinin gelişmeleri takip etmeleri önemli. Anlayışınız için teşekkür ederiz.