Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI YAPILIYOR

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) verilen bilgilere göre, 2 Mayıs tarihinde Ankara’nın değişik ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin süresi ve hangi bölgelerde etkili olacağı gibi bilgiler de araştırma konusu oluyor. “Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?” ve “Ankara’ya elektrik ne zaman gelecek?” gibi soruların yanıtları ise merak ediliyor.

KESİNTİLER HANGİ İLÇELERDE YAŞANACAK?

Ankara elektrik kesintileri, ilçelere göre şöyle sıralanıyor: Üniversiteler ve Mevlana Sokak bölgelerindeki bir arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Veriler değişiklik gösterebilir.” şeklinde açıklama yapıldı. Ayrıca Kavaklıdere ve Atatürk Sokak bölgesinde de bir arıza söz konusu; burada da “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” ifadesi kullanıldı.

MEVCUT ARIZA BÖLGELERİ

Meşrutiyet, Karanfil Sokak bölgesinde de bir arıza olduğu belirtiliyor. Burada da “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.” deniyor. Anlık arıza çalışmaları tüm bu bölgelerde sürüyor ve verilerde değişiklik olabiliyor. Kesintilerin sebebi ise “şebeke arızası” olarak tanımlanıyor.