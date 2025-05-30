Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara’da elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerine araştırmalar sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs günü Ankara’nın farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri görülecek. İşte bu gün elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve ilçeler. Ankara’nın hangi bölgelerinde elektrik kesintisi meydana gelecek, elektriğin ne zaman geleceği gibi detaylar yazımızda yer alıyor.

KESİNTİ NEDENİ VE BÖLGELERİ

Ankara’da meydana gelen elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir: Sokak bölgesinde bilgilere göre bir arıza bulunuyor. En kısa sürede enerjinin verileceği belirtiliyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Arızanın nedenleri arasında “ŞEBEKE ARIZASI” yer alıyor. Doğuştan kaynaklanan, Bahçelievler ve Gölbaşı gibi çeşitli alanlarda da arızalar rapor ediliyor.

DEVAM EDEN ARIZALARIN DETAYLARI

Kesinti nedenleri arasında yer alan diğer sokaklar ise Bağlar, Şehit Macit Ağca, Başçavuş ve Bağlayan. Bu bölgelerde de elektrik kesintisi yaşanıyor. “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır” ifadesi kullanılmakta. Ayrıca, Göktürk mahalleleri ve Seyran’da da devam eden anlık arıza çalışmaları bulunuyor. Yine bu bölgelerde de “ŞEBEKE ARIZASI” nedeniyle elektrik kesintileri meydana geliyor.