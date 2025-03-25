Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

ANKARA’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 26 Mart’ta Ankara’nın birçok ilçesinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin nedenleri ve etkilenen mahalleler hakkında detaylar ise sıklıkla güncelleniyor.

ETKİLENEN İLÇE VE MAHALLELER

Ankara’nın çeşitli bölgelerinde arızalar nedeniyle elektrik kesintileri meydana geliyor. Özellikle Söğütözü, Kızılay, Etimesgut gibi ilçelerde kesintiler yaşanırken, bu bölgelerdeki arızaların en hızlı şekilde çözüme kavuşturulacağı belirtiliyor. Örneğin, “Söğütözü, Anadolu Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.” bilgisi veriliyor.

Yine, “Kızılay, Menekşe 2 Sokak bölgesinde” ve “Etimesgut, Gazi Mustafa Kemal Sokak bölgesinde” de benzer arızalar nedeniyle enerjinin verilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu mahallelerde, “Anlık Arıza Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.” uyarısı yapılıyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ÇALIŞMALAR

Kesintilerin ana nedeni olarak şebeke arızaları gösteriliyor. Bahçelievler ve Konutkent bölgeleri de bu arızalardan afet şu an elektrik hizmeti alması beklenen mahaller arasında yer almakta. Kesintilerle ilgili yapılan açıklamalar, sorunların çözümü için hızlı bir şekilde harekete geçileceğini vurguluyor. Birçok bölgede benzer şekilde, “En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacak.” bilgisi tekrar ediliyor. Bu nedenle, vatandaşların güncel bilgileri takip etmeleri öneriliyor.