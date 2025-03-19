Ankara’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ ARAŞTIRMALARI

Ankara’da elektrik kesintisi araştırmaları sürüyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (BAŞKENTEDAŞ) 20 Mart günü bazı ilçelerde farklı sürelerle elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu. Kesintilerin olacağı ilçeler ve mahalleler ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. Ankara’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman gelecek soruları merak ediliyor.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

Ankara’daki elektrik kesintileri aşağıda listelendi. Kızılırmak, 1428 Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

Beytepe, 1799 Sokak bölgesinde de bir arıza tespit edildi. Enerjinin en kısa sürede sağlanması amaçlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

KESİNTİ NEDENLERİ VE BİLGİLER

Murat, Yavuzevler Sokak bölgesinde arıza durumu söz konusu. Enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanıyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor ve veriler değişiklik gösterebiliyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

Koru, 2601 Mesa Koru Sitesi Sokak bölgesinde aynı şekilde arıza bulunuyor. Enerjinin en kısa sürede verilmesi hedefleniyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

Kazım Özalp, Reşit Galip Sokak bölgesinde bir arıza mevcut. Enerjinin en kısa sürede sağlanacağı ifade ediliyor. Anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

Ayrıca Akpınar, 1180 Sokak; Umut, Maçka Sokak ve Yakupabdal, Yakupabdal Sokak bölgelerinde de arıza bulunuyor. Enerjinin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.

Balgat, Mevlana Sokak bölgesinde de arıza olduğu belirtildi. Enerjinin en kısa süre içinde verilmesi amaçlanıyor ve anlık arıza çalışmaları devam ediyor. Kesinti nedeni: “Şebeke arızası”.