Ankara’da Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN PROTESTOLARLA İLGİLİ YASAKLAMALAR

Ankara Valiliği, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar ile ilgili olarak başlayan protestolar nedeniyle 21 Mart’tan 25 Mart’a kadar il genelindeki tüm eylem ve etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Valilik, yapılan yazılı açıklamada, yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplumsal huzurun sağlanması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

GÜVENLİK VE HUZURUN TEMİNİ AMACIYLA YASAK GETİRİLDİ

Açıklamada, sosyal medya gibi platformlarda halkı provoke etme amacıyla gösteri yürüyüşlerinin düzenleneceği ve ardından şiddet eylemlerinin gerçekleşeceğine dair istihbaratlar alındığı ifade edildi. Bu bağlamda, “İlimiz genelinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın ya da başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” çeşitli önleyici tedbirlerin uygulandığı kaydedildi.

YASAKLARIN KAPSAMI VE SÜRESİ

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’na yasalar çerçevesinde il genelindeki toplantı, gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, imza kampanyaları gibi eylemler 21 Mart Cuma günü saat 14.00’dan, 25 Mart Salı günü 23.59’a kadar yasaklandı. Bu yasaklar, önceden izin verilmiş olan etkinlikler hariç tüm faaliyetleri kapsamaktadır.