Ankara’da Feci Kaza: 1 Ölü

FECİ KAZA ANKARA’DA KAMERAYA YANSIDI

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen trajik kaza, kameralar tarafından kaydedildi. Çarpışma sonucunda motosikletli kurye hayatını kaybetti. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Eryaman Mahallesi Erturulbey Caddesi üzerinde, alkollü olduğu bildirilen 06 ES 2006 plakalı otomobilin sürücüsü, kurye olan Söner Demir’in kullandığı 06 DKF 930 plakalı motosiklete çarptı. Bu çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü sürüklendi.

KAZA SONRASI HIZLA MÜDAHALE

Kazayı gören vatandaşlar, olayın hemen ardından durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaptığı incelemenin ardından Söner Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay sonrası otomobil sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Demir’in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDEN KURYE İÇİN TÖREN

Hayatını kaybeden kurye Söner Demir, bugün ikindi namazının ardından Sincan Çimşit Mezarlığı’nda sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Bu olay, motosiklet kazalarının ciddi sonuçlar doğurabildiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.