Ankara’da FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda 50 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ’nün “mahrem imamları” ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen ve daha önce düzenlenen operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgüt irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 3 teğmen ve 47 astsubay hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

TRT