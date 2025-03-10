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Ankara’da FETÖ Üyesi Şüpheli Yakalandı

GİZLİ OPERASYONLA YAKALAYAN GÜÇLÜ KOORDİNASYON

CHP eski Genel Başkanı Merhum Deniz Baykal ile bazı siyasetçilere ve milletvekillerine ait olduğu iddia edilen müstehcen içerikli görüntülerin internet ortamında yayınlanmasının ardından, birçok yasa dışı faaliyet gündeme geldi. Bu bağlamda, ses ve görüntü kayıtlarının alınması, telefonların usulsüz dinlenmesi, çeşitli suçlamalarla ilgili soruşturmalar yürütülmekte.

ARANAN ŞÜPHELİ VE SUÇLAMALARI

Operasyon, 2008-2014 yılları arasında İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görev yapmış ve Emniyet Amiri olarak 2016 yılında ihraç edilmiş olan Ü.Y. isimli şüpheliye yönelik gerçekleştirildi. Şüphelinin, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından aranma kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca, FETÖ’nün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olarak adının geçmesi ve FETÖ’ye üye olmak ile ilgili üç ayrı aranma kaydı olduğu bildirildi.

OPERASYONUN BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlükleri koordineli bir çalışma yürüttü ve düzenlenen operasyon sonucunda, şüphelinin evinde gizli bir bölmede yakalandığı belirtildi. Ankara Valisi, operasyonu koordine eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı ve operasyonu gerçekleştiren Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkürlerimi iletiyorum. “FETÖ’cüleri tek tek yakalayacağız” ifadesiyle mücadele kararlılığı vurgulandı.

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