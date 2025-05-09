Ankara’da Fırtına Tabela Düşürdü

FIRTINA SONUCUNDA TABELA DÜŞTÜ

Ankara’da meydana gelen fırtına nedeniyle bir mağazanın tabelası yola savruldu ancak ciddi bir olumsuz durum yaşanmadı. Faruk Ekin isimli giyim mağazasının tabelası, Çankaya ilçesindeki Kızılay Meydanı’nda fırtına ve yağışın etkisiyle düştü. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, kaza riskini azalttı. Yere düşen tabela parçaları, mağaza çalışanları tarafından temizlendi.

POLİS EKİPLERİ ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek ikinci bir kazaya karşı gerekli önlemleri aldı. Bu süreçte, durumu gören Nezaket İyigün isimli bir vatandaş, “Bir fırtına koptu. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Fırtınadan dolayı da burası uçtu. Bu kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Dükkan sahibi ‘içeri girin hanımefendi’ dedi. Ben de içeri girdim. Valla doğal afet. Çünkü bu bir fırtına, yağmur. Yapı hatası olabilir” diyerek olay anını anlattı.