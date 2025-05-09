Ankara’da Fırtına Tabela Savurdu

FIRTINA MAĞAZA TABELASINI SAVURDU

Ankara’da etkili olan kötü hava koşulları, Kızılay’da yer alan bir giyim mağazasının tabelasını caddeye fırlattı. Olay, Çankaya ilçesinde bulunan Faruk Ekin isimli mağazada gerçekleşti. Aniden oluşan fırtına ve yağışın etkisiyle, mağaza zincirinin Kızılay Meydanı’ndaki dükkanının tabela kısmı düştü. Olay sırasında çevrede kimsenin olmaması, daha büyük bir kaza yaşanmasının önüne geçti.

POLİS EKİPLERİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

İhbarın ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek ikinci bir olay yaşanmaması için tedbir aldı. Yere düşen tabela parçaları, mağaza çalışanları tarafından hızlıca temizlendi. Fırtınaya maruz kalan ve durumu gören Nezaket İyigün isimli bir vatandaş, “Bir fırtına koptu. Şiddetli bir yağmur yağmaya başladı. Fırtınadan dolayı da burası uçtu. Bu kadar gördüm, başka bir şey görmedim. Dükkan sahibi ‘içeri girin hanımefendi’ dedi. Ben de içeri girdim. Valla doğal afet. Çünkü bu bir fırtına, yağmur. Yapı hatası olabilir” dedi.