Ankara’da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu

ANKARA’DA HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Ankara’da sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık, tüm ülkede olduğu gibi başkentte de düştü. Sıcaklık düştüğü için gece saatlerinde kar yağışı başlamış oldu. Sahur vaktinde başlamış olan kar yağışıyla birlikte başkentliler sahura kar eşliğinde kalktı.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Ankara’da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise gece saatlerinde sıcaklığın 0’ın altında olması öngörülüyor.