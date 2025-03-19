Haberler

Ankara’da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu

ANKARA’DA HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Ankara’da sıcaklıkların aniden düşmesiyle birlikte gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Geçtiğimiz günlerde 20 derecenin üzerinde seyreden sıcaklık, tüm ülkede olduğu gibi başkentte de düştü. Sıcaklık düştüğü için gece saatlerinde kar yağışı başlamış oldu. Sahur vaktinde başlamış olan kar yağışıyla birlikte başkentliler sahura kar eşliğinde kalktı.

METEOROLOJİDEN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı tahminlere göre Ankara’da bugün ve yarın kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde ise gece saatlerinde sıcaklığın 0’ın altında olması öngörülüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Kartepe’deki Fabrikada Çıkan Yangın Söndürüldü

Kartepe'deki bir geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından iki saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangının sebebi belirlenemedi.
Haberler

İskenderun’da Günübirlik Evde Fuhuş Operasyonu

İskenderun'da fuhuş yaptığı belirlenen iki kişi hakkında işlem yapıldı. Emniyet, günübirlik kiralanan mekanlarda denetimler gerçekleştirerek fuhuşla mücadeleye devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.