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Ankara’da Geçen Bir Yaşam Öyküsü

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HAYAT MÜCADELESİ VE UMUT

Başkent Ankara’da 1990’lı yıllarda geçse de gerçek bir yaşam hikayesini konu alan “Annem Ankara”, hayata karşı umudunu ve mücadelesini kaybetmeyen Zuhal (Bergüzar Korel) ile babasız büyüyüp çocuklarına babalık yapmada zorluk yaşayan Hasan’ın (Mehmet Günsür) yaşamlarını ekranlara taşıyor.

MEHMET GÜNSÜR’DEN SAMİMİ AÇIKLAMALAR

Dizi, 20 Kasım Çarşamba günü izleyicilerle buluşacak ve Hasan karakterine hayat veren Mehmet Günsür, daha önce böyle bir karakter oynamadığını belirtiyor.

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