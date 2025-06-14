Ankara’da Genel Kurul Yapıldı

GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Başkent ekibi, 35’inci olağan genel kurul toplantısını Ankara’daki Nazım Hikmet Kongre ve Kültür Merkezi Genco Erkal Salonu’nda yaptı. Toplantıda, Gençlerbirliği’nin mali planı ve denetim raporları açık bir şekilde sunuldu. Genel kurula 950 delegenin 932’si katılarak yüksek bir katılım sağladı.

ADAYLAR VE SEÇİM SONUÇLARI

Mevcut başkan Osman Sungur’un karşısında bulunan rakipleri Murat Şamil Şen ve Arif Ölmez, adaylıktan çekilerek oy birliği sağladı ve Nilüfer Bircan’ı aday gösterdi. Yapılan oylamada mevcut başkan Osman Sungur, toplam 649 oy alarak yeniden kırmızı-siyahlı kulübün başkanı oldu. Diğer aday Nilüfer Bircan ise 274 oy topladı. Genel kurulda 9 oy geçersiz sayıldı.

ZAFER KONUŞMASI

Seçim sonuçlarının ardından Osman Sungur, zafer konuşması gerçekleştirerek, “Gençlerimize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bizim yolumuz belli, çok iyi bir kadroyuz. Çok iyi bir ekibiz. Hocamız hakkında haberler çıkıyor ama hocamızla sözleşmemiz var. İyi bir kadromuz var. Bir aileyiz. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum, saygıyla selamlıyorum” dedi.