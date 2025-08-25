Haberler

Ankara’da Göçük Oldu, 1 İşçi Yaralandı

GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Ankara’da inşaat çalışmaları sırasında bir göçük olayı yaşandı ve bu olayda 1 işçi yaralandı. Olay, Sincan ilçesinin Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, 950’nci cadde üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, inşaat alanındaki kazı çalışmaları sırasında 51 yaşındaki C.K. isimli erkek işçi, belinden itibaren toprağa gömüldü.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki insanların ihbarı üzerine hemen bölgeye sağlık hizmetleri, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Çalışma arkadaşları ve o bölgede bulunan vatandaşlar, toprak altında kalan işçiyi kurtarmaya çalıştı. C.K., yapılan müdahale ile toprak altından çıkarıldı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin tedavisi devam ederken, polis olayla ilgili gerekli incelemeleri başlattı.

