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Ankara’da Görüşmeler Devam Ediyor

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ANKARA’DA DEVAM EDEN GÖRÜŞMELER

Ankara’da yoğun görüşme trafiği bugün de devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi. Görüşme, Bahçeli’nin Meclis’teki makamında gerçekleştiriliyor. Bahçeli ve Kurtulmuş’un görüşmesi 12.55 sıralarında başladı. İki lider görüşme öncesinde gazetecilere poz vererek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

BAHÇELİ’DEN KOMİSYON TEKLİFİ

Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine dair Meclis’te bir komisyon kurulmasını önermişti. Bunun yanı sıra, MHP lideri dün de DEM Parti heyetini kabul etmişti. Bu görüşmeler, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli konulara ilişkin fikir alışverişi ve işbirliği sağlamak amacı taşıyor.

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