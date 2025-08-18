Ankara’da Hakan Çakır’ın Ölümü

ANKARA’DA KATİL ZANLILARINDAN ŞOK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da yaşamını yitiren Hakan Çakır’ın katil zanlılarının daha önce sosyal medya üzerinden paylaştığı ve bir kişinin kulağını kestiği anların görüntüleri gün yüzüne çıktı. Keçiören ilçesinde bir ay önce çiğ köfte dükkanı açan Hakan Çakır, annesi ve kız kardeşi ile birlikte eve dönerken, merdivenlerde oturan Taha Z. (14) ve Samet Z. (17) kardeşlerle yol verme meselesi yüzünden gerginlik yaşadı. Hakan Çakır, 15 yaşındaki kız kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan kişilerle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kavgada Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) da bıçak yarası aldı.

OLAYIN BİLEŞENLERİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak baba Cemal Z. (45), çocukları Taha Z., Samet Z. ve Emir Z. (19) ile U.K. gözaltına alındı. Baba ve üç kardeş tutuklandı. Ailenin sosyal medya hesaplarında uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıçlar ve bıçaklarla çekilmiş birçok fotoğraf ve video dikkat çekti ve tepkilere yol açtı.

DÜĞÜN SONRASI KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesinde aynı grubun düğün sonrası sokakta başka bir grup ile gerginlik yaşadığına dair görüntüler de ortaya çıktı. Bu görüntülerde, 10-15 kişilik bir grubun ara sokaktan çıkarak düğün sonrası eğlenmekte olan gruba laf attıkları ve Emir Z.’nin “Aşağıdan mevzudan geliyoruz” dediği, kardeşi Samet Z.’nin de pantolonundan kılıç çıkardığı anlar kaydedildi. Ayrıca, olay sonrasında Emir Z.’nin sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında bir kişinin kulağını kestiğine dair iddialar bulundu. O görüntüler, ilk kez ortaya çıktı ve Emir Z.’nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde bir grubun bir kişiyi darp ettiği ve kulağının bıçakla kesildiği anlar yer aldı. Yaralı kişinin kulağını tuttuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.