Ankara’da Hava Durumu Bilgisi Var

ANKARA’DA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara’da hava durumu merak ediliyor. 5 günlük hava durumu tahmini, vatandaşların planlarını etkileyebilecek nitelikte. İşte 13 Haziran Cuma günü ve takip eden günlerde Ankara’da beklenen hava durumu hakkında detaylar.

13 HAZİRAN CUMA HAVA DURUMU

13 Haziran tarihine ait Ankara hava durumu raporuna göre, şehir boyunca gün boyunca parçalı ve az bulutlu hava hâkim olacak. En yüksek sıcaklık 32°C, en düşük sıcaklık ise 18°C olarak belirleniyor. Güneşli ve sakin bir hava beklendiği için açık alan etkinlikleri için uygun bir gün geçireceğiz. Rüzgar, kuzey yönlerden hafif esecek ve zaman zaman orta kuvvetle hissedilecek.

14 HAZİRAN CUMARTESİ HAVA DURUMU

14 Haziran Cumartesi günü, parçalı ve az bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 33°C’ye kadar yükselecek ve en düşük 18°C olarak ölçülecek.

15 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU

15 Haziran Pazar gününde de parçalı ve az bulutlu hava durumu hakim olacak. En yüksek sıcaklık 33°C, en düşük sıcaklık 18°C tahmin ediliyor.

16 HAZİRAN PAZARTESİ HAVA DURUMU

16 Haziran Pazartesi günü hava durumu yine parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklıkların 28°C’ye düşmesi, en düşük sıcaklığın ise 16°C olacağı öngörülüyor.

17 HAZİRAN SALI HAVA DURUMU

17 Haziran Salı günü, hava yine parçalı ve az bulutlu kalacak. En yüksek sıcaklık 28°C, en düşük sıcaklık 12°C olarak tahmin ediliyor.

18 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

18 Haziran Çarşamba günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisindeki sıcaklıklar 29°C’ye kadar çıkacak ve en düşük sıcaklığın 13°C olacağı kesinleşiyor.