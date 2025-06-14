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Ankara’da Hava Durumu Parçalı Bulutlu

SOĞUK HAVALARDAN SONRA Sıcak hava dalgası

Türkiye genelinde etkisini gösteren sıcak hava dalgası, Ankara’da da hissediliyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, 15 Haziran Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarını kontrol ediyor.

YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da 15 Haziran Pazar günü hava durumu parçalı bulutlu ve güneşli şekilde olacak. Gün boyunca yağış beklenmiyor ve hava sıcaklığı oldukça dengeli kalacak. 15 Haziran 2025 Pazar günü için en yüksek sıcaklık 26°C, en düşük sıcaklık ise 13°C olarak öngörülüyor. Hissedilen sıcaklığın ise 31°C seviyelerine ulaşması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde havanın sıcak geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın saatte yaklaşık 7 km hızla eseceği ve UV indeksinin 11 seviyelerinde bulunacağı belirtiliyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Özetle, yarın Ankara’da hava durumu olumlu ve güneşli geçecek. Vatandaşlar, mevsim normallerine uygun sıcaklıklarla karşılaşacak. Eğlenceli dış mekan etkinlikleri için uygun bir gün olacak gibi görünüyor.

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