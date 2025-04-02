Ankara’da Hava Durumu: Yağışlı ve Rüzgarlı

ANKARA’DA HAVA DURUMU BEKLENTİLERİ

3 Nisan 2025 tarihi itibarıyla Ankara’nın hava durumu, özellikle dışarıda planı olan vatandaşlar için merak konusu oluyor. “26 Mart Ankara’da hava nasıl olacak?” sorusu sıklıkla araştırılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinde dalgalanma öngörülüyor.

SAĞANAK YAĞIŞLAR VE RÜZGAR HIZI

Tahminlere göre Ankara, parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya kalacak. Bölgenin genelinde aralıklı ve yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Ayrıca, rüzgârın bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli bir şekilde (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Hava durumu tahminleri için daha fazla bilgi edinmek isteyenler devam eden raporlara göz atabilir.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporlarına göre Ankara’nın 5 günlük hava durumu tahminleri şöyle sıralanıyor: