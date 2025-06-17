Ankara’da Hava Güneşli Olacak

ANKARA’DA 18 HAZİRAN ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Ankara’da 18 Haziran Çarşamba günü hava durumu, güneşli bir gün ile kendini gösterecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstüne çıkması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunanların dikkatli olmalarını öneriyor.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Hava durumu güneşli, en yüksek sıcaklık 30°C ve en düşük sıcaklık 15°C olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %38 seviyelerinde kalacak, bu da havanın kuru ve sıcak hissettireceğini ifade ediyor. Rüzgar hızı 7 km/saat olarak ölçülecek, böylece serinletici etkiler sınırlı kalacak. Kronik rahatsızlığı olan ve yaşlı bireylerin, sıcak saatlerde gölge alanlarda kalmaları tavsiye ediliyor.

ÜÇ GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

19 Haziran Perşembe günü, güneşli bir hava ile sıcaklık 32°C / 16°C; 20 Haziran Cuma günü, az bulutlu ve sıcaklık 34°C / 17°C; 21 Haziran Cumartesi günü, parçalı bulutlu olarak 32°C / 18°C; 22 Haziran Pazar günü, güneşli hava ile 28°C / 15°C; 23 Haziran Pazartesi günü ise parçalı bulutlu olarak 25°C / 13°C bekleniyor.

Ankara’daki 5 günlük hava durumu tahmini, sıcaklıkların hafta sonuna kadar 30 derecenin üstünde kalacağını gösteriyor. Güneşli ve açık hava koşulları devam ederken, kısa süreli bulut geçişleri meydana gelebilir.