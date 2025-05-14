Ankara’da Hava Nasıl Olacak? Yağmur Yok!

YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ

Türkiye genelinde etkili olan yağışlı hava, Ankara’da da kendini göstermeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek isteyenler, 15 Mayıs Perşembe günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel raporlarına göz atıyor. Ankara’da yarın yağış bekleniyor mu? İşte detaylar…

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da yaşayanlar ve dışarıda zaman geçirmeyi planlayanlar, 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumunun ne olacağını merak ediyor. Meteoroloji verilerine göre, Ankara’da yarın güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 19°C, en düşük sıcaklık ise 4°C olarak tahmin ediliyor. Hava durumu parçalı az bulutlu ve güneşli olacakken, yağış ihtimali ise %10 (düşük) olarak görünmekte. Rüzgar, güneybatı yönünden saatte 7 km hıza ulaşacak ve UV indeksi orta seviyede (4) ölçülüyor.