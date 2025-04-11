Ankara’da Hava Soğuk Ve Buzlu

ANKARA’DA HAVA DURUMU ÖNEMLİ

Bugün dışarı çıkmayı planlayanlar veya şehir içinde seyahat edecekler için Ankara hava durumu oldukça önem taşıyor. 12 Nisan tarihinde Ankara’da karla karışık yağmur bekleniyor ve düşük sıcaklıklar dikkat çekiyor. Soğuk hava, sabah saatlerinde buzlanma ve ulaşımda aksamalara neden olabiliyor.

HAVA TAHMİNLERİ

12 Nisan 2025 Cumartesi günü Ankara’da hava parçalı bulutlu ve karla karışık yağmur ihtimali ile geçiyor. Gün içinde sıcaklık 5°C’ye kadar çıkarken, en düşük sıcaklığın -4°C civarında olabileceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerindeki buzlanma riski, ulaşım ve günlük yaşam üzerinde etkili olabiliyor. Yüksek kesimlerde ve ilçelerde karla karışık yağmur veya hafif kar geçişleri görülebiliyor. Nem oranı oldukça yüksek, rüzgar ise kuzey yönlerinden hafif esiyor.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN DURUMLAR

Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması, dışarı çıkarken kalın giyinmeleri tavsiye ediliyor. Hava durumu tahminleri için gerekli bilgilere ulaşmak, hazırlık yapmada önemli bir konu oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, Ankara’da önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahmini şu şekildedir: