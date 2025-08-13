Haberler

Ankara’da Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş

ANKARA’DA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞUN CENAZE TÖRENİ

Ankara’da görevli olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Kemalettin Altun, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kemalettin Altun, Ankara’daki Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Tank Uzman Çavuş olarak hizmet verirken, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

GENEL KATILIM VE CENAZE NAMAZI

Cenaze törenine, Kemalettin Altun’un ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Tören, Gerede’deki Yeni Cami’de düzenlenen cenaze namazıyla başladı. Namazın ardından, Altun’un cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Aston Villa, Marco Asensio’yu almak istiyor

Aston Villa, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Marco Asensio ile 3 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı. Asensio, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak bu ekibin formasını giymişti.
Adıyaman Spor Tesisleri Gelişecek

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü, Gölbaşı'ndaki spor tesislerini gezerek, gençlerin yaz döneminde spor yapmalarını teşvik etti ve yatırımların önemine dikkat çekti.

