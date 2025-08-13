Ankara’da Hayatını Kaybeden Uzman Çavuş

ANKARA’DA HAYATINI KAYBEDEN UZMAN ÇAVUŞUN CENAZE TÖRENİ
Ankara’da görevli olan 28 yaşındaki Uzman Çavuş Kemalettin Altun, memleketi Bolu’nun Gerede ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kemalettin Altun, Ankara’daki Kara Kuvvetleri Atlı Spor Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda Tank Uzman Çavuş olarak hizmet verirken, bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.
GENEL KATILIM VE CENAZE NAMAZI
Cenaze törenine, Kemalettin Altun’un ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. Tören, Gerede’deki Yeni Cami’de düzenlenen cenaze namazıyla başladı. Namazın ardından, Altun’un cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.