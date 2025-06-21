Ankara’da Hayvan Yüklü Kamyonet Kaza Yaptı

KAZA ANKARA’DA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, personel servisi ile büyükbaş hayvan yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 10.00 civarında Şabanözü-Çubuk yolu üzerindeki Akkuzulu Kavşağı’nda yaşandı.

KÖPRÜDE ÇARPPIŞMA GERÇEKLEŞTİ

Söz konusu yolda hareket eden Abdullah E.’nin kullandığı 18 DE 177 plakalı hayvan yüklü kamyonet, kavşaktan karşıya geçmeye çalışan Hasan D. yönetimindeki 06 S 25313 plakalı servis minibüsüyle trafik lambalarının bulunduğu yerde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı orta refüje doğru yan yattı. Kamyonetin yan devrilmesi sonucu içerisinde bulunan 8 adet büyükbaş hayvan yola savruldu.

Kaza sonucunda sürücüler ile kamyonetteki Fatih D. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ayrıca yaralanan büyükbaş hayvanlar, kesimhaneye taşındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.