Ankara’da Hermos Elçilikler Futbol Ligi Tanıtımı Yapıldı

ANKARA’DA YENİ SEZON HEYECANI BAŞLADI

Ankara’da, büyükelçilik takımlarının yer aldığı Hermos Elçilikler Futbol Ligi’nin 3’üncü sezonun kura çekimi ve tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Lansman ve kura çekim töreni Ankara Kent Konseyi’nde yapıldı. Etkinlikte HERMOS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam’ın yanı sıra, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ve birçok büyükelçi ile spor adamı yer aldı. Bu yılki Hermos Elçilikler Futbol Ligi’nde Kırgızistan, Türkmenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsveç, Senegal, Sudan, Nijerya, Gine, Fildişi Sahili ve Bangladeş elçiliklerinin takımları mücadele edecek.

SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Açılış konuşması yapan HERMOS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Şahin Susam, “Sporun birleştirici gücüyle dostluğu, barışı ve uluslararası işbirliğini pekiştiren anlamlı bir organizasyonun heyecanını yaşıyoruz” şeklinde konuştu. Susam, HERMOS Grup’un öncülüğünde birçok değerli büyükelçilik ve kamu kurumunun katkılarıyla düzenlenen bu lig ile diplomasiye farklı bir boyut kazandırdıklarını belirtti. “Futbol yalnızca bir spor değil, saygı, dostluk ve dayanışma ruhunun sembolüdür. Bizler bu ruhu yeşil sahalarda yaşatarak ülkelerimiz arasında yeni bir dostluk filizlendirmeyi hedefliyoruz. Üç yıl önce dostluk temelli bir girişim olarak başlattığımız organizasyon, bugün 12 ülkenin katılımıyla uluslararası bir gelenek haline gelmiştir. Her karşılaşma, ülkelerimiz arasında samimiyeti güçlendiren, kültürel yakınlaşmayı arttıran bir köprü olacaktır” dedi.

DOSTLUK TEMALI BİR SEZON

Hermos Elçilikler Ligi Koordinatörü Furkan Uzun ise, dostluğun ve kardeşliğin kazanacağı bir sezon geçirmeyi diledi. Uzun, “Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Hermos Elçilikler Ligi’nin, Fair-Play anlayışı çerçevesinde, dostluk ve centilmenlik ruhuna uygun bir şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Bu anlamlı organizasyonun, şehrimiz ve ülkemiz adına değerli sonuçlar doğuracağına inanıyorum; tüm takımlara başarılar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hermos Elçilikler Futbol Ligi, 11 Ekim Cumartesi günü açılış seremonisi ve başlama vuruşu ile başlayacak. Ligin final müsabakaları ise 9 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek.