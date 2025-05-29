Ankara’da Hırvatistan Resepsiyonu Gerçekleşti

HIRVATİSTAN’IN MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI

Ankara’da, Hırvatistan’ın Milli Günü dolayısıyla bir resepsiyon düzenlendi. Resepsiyon, Hırvatistan’ın Ankara Büyükelçisi Hrovje Cvitanovic’in ev sahipliğinde bir otelde gerçekleştirildi. Etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, yabancı misyon şefleri ve diğer davetliler katıldı. Program, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Büyükelçi Cvitanovic, Hırvatistan’ın Türkiye’nin AB üyeliği konusuna olan desteğini açıkladı. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yaraları sarmak için yaptıkları yardımları aktararak 3 ilde okul açtıklarını da sözlerine ekledi.

DIPLOMATIK İLİŞKİLERİN GELİŞİMİ

Bozay, Türkiye ile Hırvatistan arasında 1992’de tesis edilen diplomatik ilişkilerin 33 yıl boyunca dostluk ve ittifak temeli üzerine geliştiğini belirtti. Bozay, “Ülkelerimiz arasındaki dayanışma ve iş birliği ruhu, her iki ülkeyi de etkileyen son depremler sonrasında daha derinden hissedildi” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Türkiye ve Hırvatistan’ın bölgesel barış, refah ve istikrar adına yakın iş birliği içinde olduğunu vurguladı. Bozay, Avrupa’nın gelecekteki güvenliği ve ekonomik direnci açısından üç temel zorlukla karşı karşıya olunduğunu da dile getirdi.