Ankara’da İddianame Hazırlandı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TÜM GÖRÜŞLERİ İNCELEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük iddialarına dair soruşturmada, iddianame hazırlandı. Bu süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 12 şüpheli hakkında “seçim kanununa muhalefet” suçlamasıyla iddianame tamamlandığı bildiriliyor.

İDDİANAMENİN DETAYLARI BELİRLENDİ

İddianamenin detayları, söz konusu usulsüzlüklerin incelenmesi sırasında elde edilen veriler üzerinden şekillendi. Başsavcılık, sürecin şeffaf yürütülmesi ve kanun çerçevesinde gerekliliklerin yerine getirilmesini sağlamakta kararlı gözüküyor. Bu gelişmeler, Türkiye’nin siyasi gündeminde önemli bir yer tutuyor.