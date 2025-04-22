Ankara’da İki Araç Çarpıştı, 6 Yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında altı kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE ZAMAN

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Boğaziçi Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 Mayıs Bulvarı’ndan merkez istikametine doğru ilerleyen ve sürücüsünün makas atarak gittiği iddia edilen 20 GG 341 plakalı otomobil, aynı yönde giden 78 BF 355 plakalı araçla çarpıştı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis ekipleri, yolda trafiği durdurup güvenlik önlemleri aldı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobillerde bulunan H.P. (25), Y.B. (23), U.B. (20), A.A. (45), H.C. (53) ve İ.E. (17) yaralandı. Yaralılara, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan H.P. ve Y.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.