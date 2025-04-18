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Ankara’da İki Araç Çarpıştı, Yaralı

ANKARA’DA KAZA SONUCU ARAÇ TAKLA ATTI

Ankara’nın Sincan ilçesinde yaşanan olayda, iki otomobilin çarpışması sonucunda bir araç takla atarak yoldan çıktı. Kaza, Yenikent-Saray yolunda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otomobillerin çarpmasıyla birlikte bir araç takla atarak durumu kötüleştirdi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Takla atan otomobilin içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine hemen bildirdi. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın detayları hakkında inceleme başlatıldı.

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