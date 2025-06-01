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Ankara’da İki Evde Yangın Oldu

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, iki eve zarar veriyor. Alınan bilgilere göre, Nallıhan’ın Nasuhpaşa Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede komşu eve sıçramış durumda. Olayı gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildiriyor.

İTFAİYE MÜDAHALESİ DEVAM EDİYOR

Yangında iki ev zarar görürken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, ekipler çıkan yangınla ilgili detaylı bir soruşturma başlatmış durumda. Olay yerindeki gelişmeler takip ediliyor.

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