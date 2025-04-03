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Ankara’da İki Grup Arasındaki Kavgaya Müdahale

ANKARA’DA KAVGA KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan bir kavga, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle önlendi. Olay, Keçiören Yakacık Mahallesi Çilek Sokak’ta, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi.

POLİS HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Polis ekipleri, olay yerine hemen ulaşarak kavgaya müdahale etti ve durumu kontrol altına aldı. Kavgaya katılan kişiler, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayın nedenine dair herhangi bir bilgi henüz verilmedi.

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