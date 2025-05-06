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Ankara’da İki Kaza Yaşandı

ANFAZİYON VE YARALANMALAR YAŞANDI

Ankara’nın Çubuk ve Sincan ilçelerinde sürücülerin araç kontrolünü kaybetmesi sonucu iki ayrı kaza gerçekleşti ve toplamda 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, saat 23.00 sıralarında Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı’ndaki Halil Şıvgın Devlet Hastanesi önünde, bir araç kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin arından hastaneye kaldırıldı; olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Başka bir kaza ise Sincan ilçesi 12’nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yola çıkan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü, önce bir ağaca ardından da bir duvara çarparak durdu. Bu kazada aracın sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından ilgili inceleme başlatıldı.

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