“Ankara’da İki Kişinin Ölümüne Sebep Olana Cezası”

OLAYIN DETAYLARI VE CEZALANDIRMA

Ankara’da, alkollü bir şekilde sürdürdüğü otomobille hız sınırını aşarak kaldırımda yürüyen matematik öğretmeni Ekin Sert (31) ve üniversite öğrencisi Umut Can’ın (24) hayatına son veren Mehmet Can Dandin (25), tutuklu yargılandığı davada ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan indirim uygulanmaksızın 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 26 Şubat’ta Etimesgut ilçesi 1’inci TBMM Caddesi’nde yaşandı. Dandin’in kullandığı 06 AEG 869 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Umut Can ve Ekin Sert’e çarptı. Kaza sonucunda Can ve Sert olay yerinde hayatını kaybetti. Dandin ve yanındaki 3 arkadaş olay yerinden kaçtı ancak 2 gün sonra polise teslim oldu ve tutuklandı.

İTİRAZ VE TAHLİYE PROSESİ

Mehmet Can Dandin, yaklaşık 3 ay sonra 22 Mayıs’ta avukatının itirazı sonucu Sulh Ceza Hakimliği tarafından 500 bin lira teminat bedeli karşılığında, konutu terk etme ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol tedbirleriyle tahliye edildi. Ancak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı doğrultusunda Dandin, 3 Haziran’da yeniden tutuklandı. Dandin’in tahliyesinden iki gün sonra 24 Mayıs’ta iddianame hazırlandı. İddianamede, Dandin’in alkollü olduğu ve hız sınırını aşarak kaza yaptığı belirtildi. Tornanın Adli Tıp Raporu’na göre ise Dandin’in asli kusurlu olduğu, ölenlerin kusursuz olduğu ifade edildi.

MAHKEME DURUŞMASINDA AİLELERİN AÇIKLAMALARI

Duruşmada, hayatını kaybeden Ekin Sert’in eşi Gözde Sert ve Umut Can’ın ailesi mahkeme salonundaydı. Umut Can’ın babası İbrahim Can, acılarının tarifi olmadığını belirterek, “Çocuklarımız hayatta değil, sebebi de sorumsuzluk. Ceza indirimi alacağı hiçbir unsur yok. Acımızı hafifletecek tek yer adalettir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi. Ekin Sert’in eşi Gözde Sert ise yaşamını kaybedenlerin ardından hayata devam edemediğini ve “Hayatım boyunca hep yarım kalacağım. Sizden en ağır cezayı vermenizi istiyorum” diyerek duygularını dile getirdi.

SANIK DANDİN’İN SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Sanık Mehmet Can Dandin, dosyanın bir kaza dosyası olduğunu ifade ederek, kaza sonrası duyduğu pişmanlığı dile getirdi. “Elimde olan bir şey olsaydı ben kendimi öldürürdüm. Hapishane şartları kötü, tedavi olamıyorum, ameliyat olamıyorum. Böyle giderse ben de ihmalden cezaevinde öleceğim” dedi. Mahkeme heyeti, Dandin’e ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan verilen ceza ile tutukluluğunun süreceğini belirtti ve sanığa indirim uygulanmadı.