Ankara’da İmamoğlu Protestolarında Gözaltılar Yapıldı

PROTESTO GÜNDEMİ

Ankara Kızılay’da binlerce vatandaş, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla toplandı. Protestoculara karşı kolluk kuvvetleri tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti ve birçok gözaltı işlemi gerçekleştirildi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası, Kızılay’da bir araya gelen yurttaşlar, sabah saatlerinden itibaren hazır bekleyen TOMA’lar ve çevik kuvvet ile karşılaştı.

GÜVENPARK’A GİRİŞ YASAK

İmamoğlu’nun gözaltına alındığı 19 Mart tarihinden itibaren Kızılay’a akın eden vatandaşlar, dünkü eylemlerini Güvenpark’ta gerçekleştiriyordu. Ancak, bugün kolluk kuvvetleri Güvenpark’ı abluka altına alarak girişe engel oldu. CHP otobüsü Selanik Caddesi’ne girdi ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, İmamoğlu’na destek vererek vatandaşlara seslendi.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALESİ

Konuşmanın ardından Selanik Caddesi’nde toplanan protestocular Tandoğan Meydanı’na yürümek istedi. Ancak çevik kuvvet, barikat kurarak geçişlerine izin vermedi. Kolluk kuvvetleri protestoculara dağılmaları konusunda uyarıda bulunarak tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Bu sırada çevik kuvvet, protestocuları Kolej Metrosu’na doğru püskürttü ve birçok kişi gözaltına alındı.