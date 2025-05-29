Ankara’da İnşaat Patlaması: 1 Ölü

ANKARA’DA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir inşaat sahasında yaşanan patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Konutkent Mahallesi’nin 3012. Sokak’ında devam eden konut inşaatında, akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir patlama gerçekleşti.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER DURUMU DEĞERLENDİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Yapılan incelemelerde inşaatta görevli 41 yaşındaki Sait S’nin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Ayrıca itfaiye ekipleri, patlama sonrası oluşan yangını kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak gerekli soruşturma süreci başlatıldı.