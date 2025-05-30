Ankara’da İş Arkadaşı Vurarak Yaraladı

KEÇİÖREN’DE ŞİDDET OLAYI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir iş arkadaşının pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralanması olayı, polis ekipleri tarafından aydınlatıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve motosikletli Yunus ekiplerinin, Ayvalı Mahallesi Ayvalı Caddesi’nde yaşanan olayla ilgili başlattığı çalışma hızlı bir şekilde sonuçlandı. A.Ü. ismindeki kişinin ağır yaralandığı ihbarının ardından, olay yerine yapılan incelemeler ve çevre güvenlik kameraları araştırıldı.

ŞÜPHELİYİ BELİRLEME VE GÖZALTINA ALMA OPERASYONU

Ekipler, hareketli bir süreç sonucunda saldırganın İ.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin, olay sonrası ailesiyle buluşmaya çalıştığı bilgisine ulaşan polis, 3 saatlik bir takip ve operasyonun ardından İ.K.’yı gözaltına aldı. Öte yandan, yapılan araştırmalar sonucunda A.Ü. ile İ.K.’nin aynı iş yerinde çalıştıkları ve aralarındaki husumetin bu olayın gerekçesi olduğu belirlendi.

AĞIR YARALANMA DURUMU

A.Ü., olay anında pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı ve medya kaynaklarına göre, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Şimdi, bu gerçekleşen olayın detayları ve ilerleyen süreçteki gelişmeler merakla bekleniyor.