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Ankara’da İş Arkadaşını Vuran Zanlı Gözaltında

KEÇİÖREN’DE AĞIR YARALANMA OLAYI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, iş arkadaşını pompalı tüfekle başından vurarak ağır yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ve motosikletli Yunus ekiplerinin, Ayvalı Mahallesi Ayvalı Caddesi’ndeki pazaryerinde yaşanan olay üzerine hemen çalışma başlattığını duyurdu.

OLAYIN SEBEBİ VE ZANLI TESPİTİ

Geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, A.Ü’nün başından vurulması üzerine güvenlik kameraları incelendi ve saldırgan olarak İ.K.’nın kimliği belirlendi. Şüphelinin, yakınlarıyla buluşmaya çalıştığını gören ekipler, 3 saatlik bir operasyon sonrasında İ.K.’yı yakaladı. A.Ü ve İ.K.’nın aynı iş yerinde çalıştıkları ve aralarında husumet bulunduğu, yaşanan olayın ise bir tartışmanın ardından patlak verdiği öğrenildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

A.Ü, olayın hemen ardından yakınlardaki bir hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahale altındaki A.Ü’nün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

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