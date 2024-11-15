“Ankara’da İş İnsanı 38 Milyon Lira Kayıp”

DOLANDIRICILIK VAKASI ANKARA’DA ORTAYA ÇIKTI

Ankara’da bir iş insanı, yurt dışı merkezli kripto para borsasını taklit ederek oluşturulmuş bir sahte uygulama aracılığıyla dolandırıldığını açıklayıp, 38 milyon lira kaybettiği için şikayetçi oldu. İş insanı B.A, yurt dışı merkezli kripto para borsasının yetkilisi olarak kendisini tanıtan kişiyle iletişim kurdu. Telefondaki kişi, yüksek kar vaadiyle yatırım yapabileceğini belirtti. B.A, deneme amaçlı olarak uygulamaya 250 dolar yatırdı. Kısa süre içinde bu miktardan iyi bir kar elde eden ve parasını çeken B.A, dolandırıcılar tarafından bir kez daha arandı.

DOLANDIRILMA GİRECİ

Sözde borsa yetkilisi, B.A’ya kripto varlıklar, hisse senetleri gibi finansal araçlarla yatırım yaparak daha fazla kazanç elde edebileceğini söyledi. B.A, bu ikna ile sahte yurt dışı merkezli kripto para uygulamasına daha fazla para yatırmaya karar verdi. Dolandırıcılar, B.A’nın uygulamaya girişinin ardından casus yazılım kullanarak telefon, dizüstü bilgisayar ve tablete erişim sağladı ve mobil bankacılık uygulaması ile kredi kartı şifrelerini ele geçirdi. B.A, parasını çekmeye çalıştığında hesabında para olmadığını fark etti.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

B.A’nın dolandırıldığını anlaması üzerine avukatı Betül Akça, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “bilişim sistemine girme” ve “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlamalarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Avukat Akça, B.A’nın yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılara para gönderdiğini ve geri çekmeye çalıştığında kendisine “vergi ücreti, mühendislik ücreti, teminat ücreti” gibi talep edildiğini açıkladı.

KAYIP BÜYÜK

Avukat Akça, dolandırıcıların B.A’nın cihazına eriştikten sonra mobil bankacılık uygulaması üzerinden mevcut bakiye ve kredi bilgilerini ele geçirdiğini belirtti. B.A’nın toplam kaybının 38 milyon lira olduğunu vurgulayan Akça, “Ekibimiz kripto para cüzdan analizleri yaparak dolandırıcılığı gerçekleştiren kişiyi tespit etti. Özellikle işlem dökümleri ve transfer bilgileri önemli delil niteliği taşıyor.” dedi. Ayrıca, “Kripto yatırımları için SPK’nın lisansladığı güvenilir platformlardan işlem yapılmasını öneriyorum.” şeklinde bilgi verdi.

SİBER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Siber güvenlik uzmanı Halil Aydemir, iş insanının dolandırılma şüphesiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Aydemir, mağdurun elektronik cihazlarını incelediklerini ve sahte kripto varlık borsalarını tespit ettiklerini ifade etti. Bu süreçte IP bilgileri ve uygulama kullanımları ile dolandırıcıların izini sürdüklerini söyledi. Ayrıca, bankacılık uygulamalara erişim sağlanıp mevduatların aktarılabileceğini vurguladı. Bu bilgilerin teknik rapor hazırlamak için ortaya konulup, kripto ekiplerine devredileceğini belirtti.

ŞEBEKE ARAŞTIRMALARI DEVAM EDİYOR

Kripto para uzmanı Şener Olgun, şikayetçinin cüzdan bilgileri üzerine çalıştıklarını ve çok sayıda şahsın aynı şebeke tarafından dolandırıldığına dair bulgulara ulaştıklarını açıkladı. Olgun, anlık cüzdan takibinin önemli olduğunu, böylece kişilerin tespit şansının arttığını ifade etti. Ayrıca, güvenlik birimlerine sürekli bilgi akışı sağladıklarını ve yeni bir transferin tespit edilmesi durumunda anında yetkilileri bilgilendirdiklerini belirtti.