Ankara’da İşçi Asansör Boşluğuna Düştü

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Ankara’da, bir işçi ağır yaralanma tehlikesiyle karşılaştı. Yapımı devam eden bir inşaatta, 45 yaşındaki N.B. isimli işçi, asansör boşluğuna düşerek ciddi yaralar aldı. Olay, dün akşam Mamak bölgesindeki inşaatta gerçekleşti.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. N.B.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yetişkin bir işçi olarak yaşadığı bu talihsiz olay, inşaat güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.