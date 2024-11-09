“Ankara’da Kaçan Kız Çocuğu Kayboldu”

KAÇAN KIZ ÇOCUĞUNDAN HABER YOK

Ankara’da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendi isteğiyle yerleştirildiği yetiştirme yurdundan 15 yaşındaki kız çocuğu iki arkadaşıyla birlikte kaçtı. Üç gündür kendisinden haber alınamayan Buket Bayram, annesi ve ailesiyle yaşadığı problemlerin ardından bir ay önce polise giderek yetiştirme yurduna yerleşme talebinde bulundu. Bu talep kabul edilerek, Pursaklar’daki yurtta kalmaya başlayan Bayram, 6 Kasım’da iki arkadaşıyla yurttan kaçtı. Polis ekipleri, Buket ve arkadaşlarını arama çalışmalarına devam ederken, kızıyla aralarındaki iletişimi kaybettiğini belirten anne Gamze Dilmen, evladından endişe duyduğunu ifade etti.

KIZIM HAYATTA MI, BİLMİYORUM

Olayla ilgili açıklama yapan anne Gamze Dilmen, “Kızımla bir ay önce biraz tartışmıştık. Evden kaçmıştı. Kendisini bulamamıştık. Bir buçuk gün sonra geri dönmüştü. Geçen ay beni şikayet ederek yurda gitmek istediğini söyledi. Biz de bu duruma bir şey demedik. Ardından kaldığı yurda bizi çağırdı. Dedesiyle birlikte yanına gittik. Her şey normaldi. ‘Pişmanım, buradan çıkıp dedemin yanında kalmak istiyorum’ dedi. Bu isteğini kabul ettim. Kendisine hata yapmasından korktuğumu, sadece okuluna gitmesini istediğimi söyledim. ‘Sen nerede istersen orada okuyacağım anne’ dedi. Daha sonra vedalaşıp eve geldik. Ertesi gün danışmanı aradı. İki arkadaşıyla birlikte yurttan kaçtığını söyledi. Polise haber edildiğini söyledi. Tedirgin olduk, etrafımızdakilere haber verdik. 3 gündür bize bir bilgi verilmedi. Çocuğumdan haber yok. Hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Kızımla aramda hiçbir problem yoktu. Arkadaş gibiydik. Bazen sert davranıyordu. Ben de hoşgörüyle karşılıyordum. Nereye gittiğini bilmiyorum. Gidebileceği her yere baktık” dedi.

Anne Gamze Dilmen, kızına seslenerek, “Onu tekrar yurda göndermeyeceğim. Yanıma alacağım. Ne isterse onu yapacağız. Canı sağ olsun, yanımda olsun başka bir şey istemiyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, anne Dilmen’in kızı için duyduğu endişeyi gözler önüne seriyor.