Ankara’da Kadın Balkonundan Atladı

Olayın Gelişimi

Ankara’da, ailesi tarafından eski kocasıyla barışması istenen ve 27 yaşında olan bir kadın, ısrarlar karşısında öfkelenerek 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ağır yaralanan bu kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Olay, Mamak bölgesinde dün akşam gerçekleşti. İddialara göre, G.A. (27), boşandığı eşiyle birlikte 2 çocuğuna vakit geçirttikten sonra, annelerine teslim etti. Bu esnada, G.A.’nın annesi ile eski damadı arasında apartman önünde bilinmeyen bir konu sebebiyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın Boyutu

Tartışmanın alevlenmesiyle, o anda evde bulunan G.A. ve babası da olaya dahil oldu. Babasının, G.A.’nın eski eşiyle barışması gerektiği konusundaki ısrarları, kadının öfkesini artırdı. G.A., hayatında başka birisi olduğunu belirterek, 4. kattaki evin balkonundan aşağıya atladı. Ailenin yaptığı ihbar üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Ağır yaralanan G.A., hemen ilk müdahale sonrası hastaneye götürüldü.

Hastanede Durumu

Şu an yoğun bakım servisinde tedavi gören G.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor. Ayrıca, G.A.’yı tutmaya çalışan eski kocası da hafif yaralanma yaşadı. Olayla ilgili detayları paylaşan ve ismini vermek istemeyen bir tanık, “Genç kız daha önce akrabasına ait bir evlilikle boşanmış. Ardından başka birisiyle ilişkiye girmiş. Ailesi, kıza baskı yaparak eski eşiyle barışmasını istemiş. Durum giderek gerilmiş ve boşanan kadın, ısrarlara dayanamayarak intihar girişiminde bulunmuş” diye ifade etti. Soruşturma devam ediyor.