Ankara’da Kadın Darp Edildi, Olay Kamera

ANALİZ

Metindeki olaylar, bir komşuluk tartışmasını ve sonuç olarak oluşan fiziksel şiddeti kapsamaktadır. Özlem Yıldırım isimli kadın, komşularının çamaşırlarının üzerine küller dökmesi nedeniyle bir dizi olay yaşamaktadır. Bu olaylar sırasında darp edilmesi ve karşı tarafın durumu çarpıtmasıyla ilgili şikayetleri yer almakta. Metin, anlaşılır ve akıcı bir dille yazılmıştır. Bu açıklamaları koruyarak ve belirli kelimelerde istenen yapılar kullanarak özgün bir şekilde yeniden yazılacaktır.

YILDIZIN’IN ŞİKAYETİ İKİ YILDIR DEVAM EDİYOR

Ankara’da Özlem Yıldırım, iki yıl boyunca komşusunun çamaşırlarının üzerine çöp attığı gerekçesiyle tartışmalar yaşıyor. Bayramın ikinci günü, komşusunun balkona serdiği çamaşırların üzerine kül dökmesiyle sinirlenen Yıldırım, komşusuna sitem etti. İddialara göre, komşusunun askeri personel olan oğlu tarafından tehdit edilen Yıldırım, karakola gitmek için hazırlık yaptığı sırada, baba O.K., gelin R.K. ve oğlu U.K. tarafından darp edildi. O anlar, çevredeki vatandaşların kameralarına yansıdı.

DARP RAPORU İÇİN HASTANEYE GİTTİ

Yıldırım, darp raporu almak için hastaneye gittiği sırada, komşularının da hastanede bulunarak gelin R.K. için darp raporu almaya geldiklerini gördü. Yıldırım, üç kişiye karşı “hiçbir şekilde şiddet uygulayamadığını” ifade ederek, R.K.’nın kendilerini dövüp suçu üstüne atmak istediğini iddia etti. “Çamaşırın üstüne, perdeye, eve bütün küller döküldü,” diyen Yıldırım, üst kat komşularıyla iki yıl boyunca kavga içinde olduğunu belirtti.

ÖZLEM YILDIZIN’IN KONUŞMALARI

Özlem Yıldırım, bayramın ikinci günü balkona serdiği çamaşırlarına komşularının kül döktüğünü belirterek, “O anki sinirle seslendim ama çıkmadılar. Duvara vurdum çıkın bakın şu çamaşıra diye. Evin geliniyle oğlu çıktı. Tam tavırlı bir şekilde ‘Çocuktur, yapmış olabilir. Kes sesini uzatma’ diyerek bana bağırmaya başladı,” dedi. Ardından, karakola gitmek için binadan çıktığında yaşadığı fiziksel saldırıyı da aktardı.

OLAYIN SONRASI VE YILDIZIN’IN ŞİKAYETİ

Polis gelmeden önce arabaya binip kaçan komşularının, hastaneye gelerek darp raporu almaya çalıştıklarını söyleyen Yıldırım, “Gelinlerinin arabanın içinde burnunu kanatıp saçlarını yolup bizden önce darp raporu almaya gelmişler,” şeklinde damga vuran sözlerini dile getirdi. “Böyle insanlara devletin cezasının çok fazla uzamadan vermesini istiyorum,” diyerek bir çözüm beklediğini ifade etti. Yıldırım, yaşadığı saldırının detaylarını aktararak, yaşanan bu olayın hukuksal sonuçlarının olması gerektiği görüşünde.