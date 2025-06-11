Ankara’da Kadın Darp Edildi, Olay Kameraya Yansıdı

ANKARA’DA KADIN DARP EDİLDİ

Ankara’da, Özlem Yıldırım isimli kadının komşusunun çamaşırlarının üzerine çöp atması nedeniyle iki yıldır yaşanan gerginlik, bayramın ikinci günü şiddet olayına dönüştü. Mamak ilçesinde meydana gelen olayda, Yıldırım’ın komşusu, balkona serdiği çamaşırların üstüne kül döktü. Bu durum karşısında sinirlenen Yıldırım, komşusuna sitem etti. Ancak bu sırada komşusunun oğlu tarafından tehdit edildi. Karakola gitmek için hazırlanırken, baba O.K., gelin R.K. ve oğlu U.K. tarafından darp edildi. Olaya tanıklık eden vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

KOMŞUSU ŞİKAYETTE BULUNDU

Yıldırım, yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu almak istedi. Hastaneye gittiğinde, komşularının da gelin R.K. için darp raporu almak üzere hastanede olduğunu gördü. Yıldırım, “Üç kişiye karşı hiçbir şekilde şiddet uygulayamadım” diyerek, gelinin kendisine saldırdığını ve suçu ona atmaya çalıştıklarını belirtti. Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan Yıldırım, “Çamaşırımın üstüne, perdeye, eve bütün küller döküldü. O anki sinirle seslendim ama çıkmadılar. Çığlık atınca, evin geliniyle oğlu çıkıp agresif bir tavırla bana bağırmaya başladılar” dedi.

SAÇINDAN TUTUP YOLDU

Yıldırım olayı anlatmaya devam ederken, “Karakola gitmek için binadan çıktığımda, üç kişi arkamdan küfrederek geldi. Beni kolumdan çekti. Olay sonrası acil servisten de darp raporu aldım. Oğlu, ağabeyime saldırdı ve sonrasında kendi gelini beni kaldırımın kenarına sürükledi. U.K., benim üzerime oturup bana yumruk attı” şeklinde konuştu. Ayrıca, Yıldırım, başörtüsünü çekerek saçlarını yolduğunu da aktardı.

OLAYDAN SONRAKİ KAÇIŞ

Olay gerçekleşmeden önce, komşularının oradan kaçtığını savunan Yıldırım, “Olaydan sonra arabaya binip kaçmaya çalıştılar. Acil servise gittiğimizde onlardan önce orada bulundular. Gelinlerinin burnunu kanatıp saçlarını yoluyorlardı. Ben onlara bir tane bile yumruk atmadım” diye konuştu. Yıldırım, yaşananların ardından devletin ilgili kişilere gereken cezayı vermesini istediğini belirtti.