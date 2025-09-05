Ankara’da Kadın, Eşi Tarafından Öldürüldü. Aile, İddiaların Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti. Saldırgan Boşanmak İstemiyordu, Dava Sürecek. Olay Sağlık ve Polis Ekiplerini Çağırdı. Cenaze İslam Geleneğine Göre Defnedildi. Uzaklaştırma Kararına Rağmen İhlal Edildi

ALDATMA İDDİALARI REDDEDİLİYOR

Ankara’da boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürülen kadın Müesser Ünal’ın ailesi, eşinin aldatma iddialarının asılsız olduğunu belirtiyor. Aile, Hüseyin Ünal’ın mal paylaşımını engellemek için boşanmayı istemediğini dile getirerek, hukuk mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti. Olay, dün akşam saat 18.00 civarında Keçiören ilçesindeki Sancaktepe Mahallesi Sivaslılar Caddesi’nde yer alan bir apartman dairesinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Ünal (53), boşanma aşamasında olan eşi Müesser Ünal’ın (42) evine gitti. Evin önünde pusu kuran Hüseyin Ünal, iddialara göre kendisini aldatan eşine, o esnada kızının evde bulunduğu sırada pompalı tüfekle ateş etti. Daha sonra, olayın ardından kendi kendini polise ihbar eden Ünal, eşini öldürdüğünü söyledi.

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Müesser Ünal’ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Hüseyin Ünal ise suç aletiyle birlikte yakalandı ve emniyet işlemleri sürüyor. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Müesser Ünal’ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Sincan’da bulunan Cimşit Mezarlığı Camisi’nde öğle namazının ardından cenaze töreni yapıldı. Müesser Ünal’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

AİLEDEN AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili açıklama yapan Müesser Ünal’ın yakınları, saldırganın kendisini aldattığını iddia ettiğini ancak bunun gerçek olmadığını dile getirdi. Aile, Hüseyin Ünal’ın mal paylaşımı yapmamak için boşanmayı istemediğini vurgulayarak kızlarının iki buçuk yıldır evliliğini sonlandırmak için çabaladığını ifade etti. Müesser Ünal’ın, maddi durumunun iyi olmasına rağmen eşinden destek görmediği, bu sebeple de işte çalışmak zorunda kaldığı bilgisi edinildi. Ayrıca, Hüseyin Ünal’ın hakkında daha önceden uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, bu karara riayet etmediği ve eşine sürekli tehditler savurduğu iddia edildi.

ŞİDDET DOLU ANILAR

Ünal’ın annesi Semra Becerir, “Kızım bir türlü kocasından kurtulamıyordu. Her türlü desteği sağlıyordum, ama o hep cimriydi” ifadelerini kullandı. Kızının boşanma kararı almakta zorlandığını dile getiren Becerir, eşinin elinden kurtulmak için çaba gösterdiğini belirtti. Baba Necati Becerir de, “Kızım uzaklaştırma kararı almıştı. Ama ne yazık ki koruyamadılar” dedi. Ünal’ın kuzeni Gamze Toker ise Hüseyin Ünal’ın tehditler savurduğunu ve cinayeti önceden planladığını dile getirerek, “Saldırgan, kuzenimin işten geldikten sonra pusu kurarak saldırdı” diye konuştu.

GÖZLEMLER VE ŞAHİTLER

Komşu Mehmet Karademir, o akşam iki el silah sesi duyduğunu belirterek, olayın oldukça korkutucu olduğunu ifade etti. Olayı duyan aile üyelerinin fenalık geçirdiğini ve kadın cinayetlerine dikkat çekildiğini söyledi. Bu olay, yaşanan üzücü kadın cinayetleri arasında bir yenisi olarak gündeme geldi. Ailenin yaşadığı travma ve hukuk mücadelesi devam ediyor.