Ankara’da Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga

ANKARA’DA CİDDİ KAVGA

Akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesinde, Misket Mahallesi 660. Sokak’ta N.K. ile H.S. arasında çıkan tartışma, hızla şiddet içeren bir kavgaya dönüştü. Olay sırasında H.S., yanında taşıdığı bıçakla N.K.’yi bacağından yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA GELDİ

Kavga sırasında yaşanan bu olay, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye yönlendirilmesini sağladı. Yaralı durumdaki N.K., olay yerindeki ilk müdahaleden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçmayı başaran H.S., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa bir süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.