Ankara’da Kadınlar Yürüyüş Düzenledi

PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Ankara’da, boşanma aşamasındaki eşinin babası tarafından bıçaklanan yüksek mühendis Başak Gürkan Arslan’ın hayatını kaybetmesi üzerine aralarında CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya’nın da bulunduğu bir kadın grubu, protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı 5’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde sivil memur olarak görev yapan Arslan, önceki gün, boşanma aşamasındaki eşinin babası Kudret Arslan tarafından öldürüldü.

YÜRÜYÜŞ BATIKENT’TE BAŞLADI

Olayın ardından yaklaşık 100 kadından oluşan bir grup, hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan için Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’ndan yürüyüşe geçti. Yürüyüş, Arslan’ın evinin bulunduğu Batıkent Kardelen önünde sona erdi. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, kadına yönelik şiddet ve bu trajik olayın protesto edilmesi amacını taşıdı.

AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Etkinlikte grup adına açıklama yapan Asu Kaya, “Bir kadın evinde vahşice iki erkek tarafından kurbanlık koyun gibi boğazı kesilerek evladı gözünün önünde katledildi. Biz içimizde bu acıyı yaşamaya devam edeceğiz. Başak, anılarıyla ve sevenleriyle yaşamaya devam edecek. Ama biz, Başak’ın davasını bu caniler, hak ettiği cezayı bulana kadar takip edeceğiz. Başak’ın ardında kalan evladının aklındaki o anıları kimse silemeyecek. O vahşet görüntülerini kimse aklından çıkaramayacak. Ancak o yavrunun vicdanı adalet bulunca bir nebze rahatlayacak. Bu gözü yaşlı ana ve babanın vicdanı adalet yerini bulunca rahatlayacak. Mezarına huzur içinde gidebilecekler. En azından bu caniler, bu failler bu dünyadan gün yüzü görmeden eriyip çürüyüp gidecek” ifadelerini kullandı.