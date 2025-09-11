Haberler

Ankara’da Kalecik Üssü Deprem Oldu

ANKARA’DA DEPREM HAREKETLİLİĞİ

Başkent Ankara’da, Kalecik merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği 8.63 kilometre olarak kaydedildi. Sabah saatlerinde de 4.1 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşayan Ankara, akşam saatlerinde bir deprem daha yaşadı. Kalecik ilçesinde, saat 20.28’de gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.5 olarak bildirildi.

AFAD’DAN GÜNCEL BİLGİLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Kalecik ilçesi olarak tespit edildi. 8.63 kilometre derinlikte meydana gelen bu sarsıntı, bölgedeki sismik aktivitenin devam ettiğini gösteriyor.

