Ankara’da Kamu Çalışanları Eylemi Gerçekleşti

ANKARA’DA BİRLEŞİK KAMU-İŞ ÜYELERİ TOPLANDI

ANKARA’da Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu üyeleri, 8’inci Dönem Sözleşme sürecine dair taleplerini iletmek için konfederasyon genel merkezi önünde bir araya geldi. Toplu sözleşme sürecindeki uyuşmazlığa karşı tepkilerini dile getiren konfederasyon üyeleri, bir saat süren oturma eylemi gerçekleştirdi.

GREV HAKKI TALEBİ

Daha sonra konfederasyonun Başkanı Orhan Yıldırım, grup adına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “4188 sayılı Sendikalar Yasası’nın yetersiz olduğunu” vurgulayarak, memurlara grev hakkı tanımayan bir sendika yasasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Biz hiçbir siyasi görüşe bağlı olmadan bunu konuşuyoruz. Biz bir daha söylüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Bu ekmeği de kimsenin bizim elimizden alıp, kendi cebine aktarmasına müsaade etmeyeceğiz.” şeklinde konuştu.

Kocaeli Kadın Basketbol Kadrosu Yenilendi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yeni katılan Danilos Pizza, sahip değişikliği yaşadı. Bu gelişme, ligin dinamiklerini etkilemesi bekleniyor.
Mudurnu’da Elektrik Telleri Yangın Çıkardı

Mudurnu'da kopan elektrik tellerinin neden olduğu yangın, mezbahane yakınındaki otluk alanda çıktı fakat yangın, çevredeki evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. İtfaiye ve yerel halk müdahale etti.

